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Giriş Tarihi: 19.4.2021 09:10 Son Güncelleme: 19.4.2021 09:18

kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte !

Hüsnü Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte Hüsnü Bayramoğlu hayatı!

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden hayatını kaybetti. Uzun bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilen , nereli, kaç yaşında vefat etti sorularına yanıt aranmaya başlandı. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden ile ilgili sorgulamalar artarken Bayramoğlu çok küçük yaşta risaleler yazmaya başladığı biliniyor. İşte Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya gelen Hüsnü Bayramoğlu hayatı ve hakkındaki tüm detaylar…

Hüsnü Bayramoğlu hayatı ile ilgili son günlerde araştırmalar hız kazandı. Son olarak koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenilen Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi hakkında Hüsnü Bayramoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti sorularına yanıt aranmaya başlandı. Küçük yaştan itibaren risaleler yazdığı bilinen Bayramoğlu 15 Şubat 1935 tarihinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. Babası Hıfzı Bayramoğlu tarafından 14-15 yaşlarındayken Bediüzzaman Said Nursi'nin hizmetine verilmiştir.

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Hüsnü Bayramoğlu hayatı ile ilgili sorgulamalar milyonların gündemine geliyor. Son olarak İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu hayatı ile ilgili detaylar şöyle;

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU HAYATI!

Bayramoğlu 15 Şubat 1935 tarihinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. Babası Hıfzı Bayramoğlu tarafından 14-15 yaşlarındayken Bediüzzaman Said Nursi'nin hizmetine verilmiş ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar bu görevde kalmış. 1942'de yedi yaşında olan Hüsnü Bayramoğlu risaleler yazmaya başlar.

Kendisi 13, kardeşi Yılmaz 11 yaşındayken ilk defa Bediüzzaman'ı ziyarete gider. Bu ziyaretten bir süre sonra 1949-1950'de ortaokulu bitirdikten sonra daimi olarak yanında hizmetinde kalmaya başlar ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar Bediüzzaman'ın diğer birkaç talebesiyle birlikte bu vazifeyi görür.

Bayramoğlu kendisini "Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi ve hizmetkarı, Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı" olarak tanıtıyordu. Hüsnü Bayramoğlu 18 Nisan 2021 tarihinde koronavirüsten vefat etti.

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Hüsnü Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte Hüsnü Bayramoğlu hayatı!
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