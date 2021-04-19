Hüsnü Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte Hüsnü Bayramoğlu hayatı!

Hüsnü Bayramoğlu hayatı ile ilgili son günlerde araştırmalar hız kazandı. Son olarak koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenilen Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi hakkında Hüsnü Bayramoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti sorularına yanıt aranmaya başlandı. Küçük yaştan itibaren risaleler yazdığı bilinen Bayramoğlu 15 Şubat 1935 tarihinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. Babası Hıfzı Bayramoğlu tarafından 14-15 yaşlarındayken Bediüzzaman Said Nursi'nin hizmetine verilmiştir.

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Hüsnü Bayramoğlu hayatı ile ilgili sorgulamalar milyonların gündemine geliyor. Son olarak İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu hayatı ile ilgili detaylar şöyle;