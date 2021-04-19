İhtiyaç sahipleri unutulmuyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaşıyor. Her yıl gerçekleştirdiği iftar programlarını bu yıl da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle düzenleyemeyen belediye, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü evlerinde güldürüyor.

Bu kapsamda evde yemek hazırlama imkanı olmayan, 65 yaş üstü kimsesiz, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine her gün Gaziosmanpaşa Belediyesi Aşevinden iftarlık sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanan yemekler, tek kullanımlık kaplarda özenle paketlenerek, vatandaşların kapısına kadar götürülüyor Ayrıca, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen erzak kolisi dağıtımları da Ramazan ayında yoğun biçimde devam ediyor.

'İFTAR İÇİN 4 ÇEŞİT YEMEK, SAHUR İÇİN KUMANYA'

Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun hijyen tedbirleri aldıklarını söyleyen Aşçı Ahmet Muhtar Karasu, "Sabah saat 06.00'da işe başlıyoruz. İş kıyafetlerimizi giyip koruyucu ekipmanlarımızı takıp, hijyenik bir şekilde yemek üretimimize başlıyoruz. İhtiyacı olanlara ve yemek yapamayacak durumda olanlara günlük 4 çeşit yemek, sahur için de kahvaltılık kumanya hizmetimiz var" dedi.

İftar için her gün 3 çeşit yemek ve tatlı, sahur için de kahvaltılık kumanya hizmeti veren Gaziosmanpaşa Belediyesi Aşevi, yaklaşık bin kişi için hazırladığı yiyecekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.