İstanbul'da akılalmaz olay! 'Yan baktın' kavgasında silahla saldırdılar: 2 yaralı

Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olayda yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

"ARACIN ÖNÜNDEKİ 4 KİŞİYE SIKMIŞLAR"



Mahalle sakini Cumhur Karakoç, "Sokak üzerinde arkadaşlar ile sohbet ederek bekliyorduk. Aracın önünde olan 4 kişi vardı, onlara sıkmışlar. Bazıları kaçtı, pompasıyla dehşet saçanlar da otomobille kaçmış. Ben bir el duyabildim. Otomobille kaçmışlar" diye konuştu.



Öte yandan polis ekipleri, pompalı tüfekli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.