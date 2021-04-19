İstanbul'da korkunç kavga: Satır, bıçak, şiş...

İstanbul Arnavutköy'deki İmrahor Mahallesi'nde yaşanan olayda, dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi. Tartışma, dakikalar sonra satır, bıçak, şiş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.