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Giriş Tarihi: 19.4.2021 09:50

'da baskını: Kumar oynarken yakalandılar!

DHA
İstanbul'da koronavirüs baskını: Kumar oynarken yakalandılar!

Beyoğlu'nda, kapalı olması gereken saatlerde açık olan kıraathaneye baskın yapıldı. İçerde bulunan 23 kişiye 73 bin 140 lira ceza yazıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı...

İstanbu Beyoğlu'ndaki Piyalepaşa Mahallesi'nde dün koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen denetimlerde kapalı olması gereken saatlerde açık bulunan kıraathaneye baskın düzenlendi.

Polis ekiplerince, içeride oyun oynayan 23 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.Maddesine istinaden 73 bin 140 lira para cezası kesildi.

İş yeri Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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İstanbul'da koronavirüs baskını: Kumar oynarken yakalandılar!
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