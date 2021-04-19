İzin yok ehliyet yok altı çocukla dışarıda!

SAKARYA Adapazarı'nda ehliyetsiz kullandığı kamyonetin kasasına 6 küçük çocuğunu bindiren yabancı uyruklu baba, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesilen şahıs, tüm çabaları yetersiz kalınca 'Günah, ceza yazmayın' diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı. Z.M.S.A' ya sokağa çıkma kısıtlaması ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ayrı ayrı cezai işlem uygulanırken, kamyonetin sahibine de ehliyetsiz kişiye araç tesliminden 2 bin 698 TL ceza kesildi.