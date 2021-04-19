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Giriş Tarihi: 20.4.2021 02:49 Son Güncelleme: 20.4.2021 03:10

'deki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

AA
İzmir'deki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

'in ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın büyümemesi için geniş güvenlik önlemi aldı

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen S.K. ile Ercan D. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, S.K. tabancayla, Ercan D'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Ercan D, 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın büyümemesi için geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan yaralının yakınları, hastanede zaman zaman gerginliğin yaşanmasına neden oldu.

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İzmir'deki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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