Jandarma’dan başarılı operasyonlar: 13 tutuklama

Hatay İl Jandarma ekipleri belirtilen tarihler arasında kaçakçılık olaylarına karşı yaptıkları çalışmalar neticesinde 6 şahıstan 851 litre alkollü içecek, 297 paket sigara, 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 5 adet kartuş ele geçirdi. Olaylarla ilgili 45 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Aynı tarihler arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 23 gram bonzai, 9 gram metamfetamin, 12 bin 500 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 200 gram eroin, 115 adet captagon, 51 adet extacy, 156 kök kenevir, 36 adet tarihi eser, 9 adet çalıntı teyp ve 1 adet hassas terazi 1 adet tabanca ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 32 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Sevk edilen 32 kişiden 13 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.