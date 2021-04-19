Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihinde!

Haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı tarihi ile ilgili araştırmalar gündemde öne çıkmaya başladı. En son 13 Nisan’da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Covid kısıtlamalarını açıkladı. Günlük vaka sayısını kontrol altına alabilmek için Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması akşam 19.00’da haftanın her günü devam etmesi kararlaştırıldı. Toplantının üzerinden tam bir hafta geçince gözler yeni toplantı tarihine ilişti. Yeni yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda vaka sayılarını ve insan hareketliliğini düşürmeye yönelik kararların alınması bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? İşte kritik toplantı hakkında bilgiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı tarihi için geri sayım başladı. Her ayın belli tarihler aralığında yapılan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için bugünde milyonlar beklentisini sürdürüyor. Son gerçekleşen toplantıda alınan kararların ardından tam bir hafta geçti. Şimdi ise gözler 23 Nisan ve Ramazan Bayramı ile ilgili kritik kararlara ilişti. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Kabine Toplantısı'nda alınacak tedbir kararları ve ek önlemlerin konuşulacağı düşünülürken bu anlamda gözler adeta Beştepe'ye çevrildi. Buna göre; Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı için nefesler tutuldu. Gündeme yönelik önemli ve kritik kararların alındığı, değerlendirmelerin yapıldığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Gelen bilgiler doğrultusunda; Bakanlar Kurulu bugün toplanmayacak. Kabine Toplantısının 2 haftada bir yapılacağı duyurulmuştu. Bu sebeple Kabine Toplantısının 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.