Kaza yaptı, aracını bırakıp kaçtı

Kaza, Manavgat ilçesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 FZK 03 plakalı araç, Herdford Caddesi kavşağına yaklaştığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kaldırıma çıkarak portakal bahçesinin istinat duvarı ve tel örgüsünü yıkıp askıda kaldı.Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, kaza yapan aracın yediemin otoparkına götürülmek üzere kaldırılmasının ardından bahçeye araçtan düşen siyah poşette içki şişelerine rastlandı.