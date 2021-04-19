Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu

Kırıkkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinde kaçak tütün ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. İl merkezinde Z.Ç. ile M.Ç. isimli şahısların ikametinde arama yapan KOM polisince, 4 adet kollu sigara sarma makinesi, 240 gram kıyılmış tütün ve 970 adet makaron ele geçirildi.Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.