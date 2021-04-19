'Drift' yaparken yakalanan sürücüden ilginç savunma

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Üsküdar sahilinde güven timi polisleri denetim yaptıkları sırada bir otomobilin drift yaparak geldiğini gördüler. Yolu kapatarak otomobili çeviren ekipler, sürücü Halil İbrahim A.'nın hareketlerinden şüphelenerek, üst ve araç aramasında bıçak ve sigara paketinde saklanmış uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay yerine çağırılan trafik polisleri drift yapıp makas attığı belirlenen sürücüye, toplam 8 bin 39 lira trafik cezası kesti. Ehliyetine de iki ay el konulan Halil İbrahim A.'nın otomobili çekiciyle otoparka çekildi. İşlemlerinin ardından sürücü ifadesi alınmak üzere Üsküdar Doğancılar Polis Merkezi'ne götürüldü.