Kız arkadaşına şov için drift yaptı: Ehliyetine el kondu

Ordu'nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yolda kimliği belirsiz sürücü, kız arkadaşının etrafında aracıyla dönerek drift yaptı. O anın görüntülerini sosyal medyasından yayınlan kişi vatandaşlar tarafından tepki topladı. Yaşanan bu durumun ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Çaybaşı ilçesi sapağında, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü tarafından yapılan ve aracın tanınmaması için sökülen plakaya rağmen jandarma ekipleri yüzlerce kamerayı inceleyerek tespit ettikleri sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından sürücüye 13 bin 575 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 6 ay el konuldu. Ayrıca sürücü ve kız arkadaşı hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için ayrıca idari para cezası uygulandı.

VALİ SONEL" KAMUOYUNU RAHATSIZ EDEN KİŞİLERE CEZA"

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından şahısların yakalandığını ve gerekli cezai işlemin uygulandığını belirten Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

Vali Sonel, "Ordu-Ünye'de kamuoyunu rahatsız eden drift yapan kişi ve yanındaki arkadaşı Jandarmamızca yakalanmış; Araç sürücüsüne 13 bin 575 TL idari para cezası verilip ehliyetine el konulmuş, ayrıca her iki şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları için idari yaptırım cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verdi.