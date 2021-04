Kızılay gönüllere dokunuyor

Türk Kızılay, bu ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında iftar çadırlarının kurulmaması nedeniyle birçok ilde ihtiyaç sahiplerinin evine her gün sıcak yemek ulaştırıyor. Van'ın Tuşba ilçesindeki Sabri Ülker Aşevi'nde hazırlanan 3 çeşit yemek el değmeden paketlenerek gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra gönüllüler tarafından evlere teslim ediliyor. Kızılay Van Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, her gün kapı kapı dolaşarak 1800 ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi. Yeltekin, "Kovid-19 salgını nedeniyle iftar çadırları kurulamadı. Gönüllülerimizle birlikte 100 kişi sahada görev yapıyoruz. Aşevimizde kazanlarda pişirilen üç çeşit yemeği ve ekmeği ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına ulaştırıyoruz. Yemekleri özel sefer taslarına bırakarak kapılara teslim ediyoruz" dedi. Türk Kızılay Siirt Şubesi de her gün 500 kişinin evine iftar yemeği ulaştırıyor. Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan ekipler, Kızılayın aşevinde hazırlanan yemekleri Çal, Dumlupınar ve Ulus mahallelerinde önceden tespit edilen ailelere dağıtıyor. Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Kızılay Meram Şubesi de, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Yemek dağıtımına katılan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu mübarek günlerde insanların yüzünü güldürmekten gönüllere dokunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.