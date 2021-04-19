Konya'da korkunç olay! Kuyumcunun vurulma anı kamerada!

Olay, 09.30 sıralarında Ereğli ilçesi Boyacıali Mahallesi Dr. Faruk Sükan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 42 AHK plakalı aracından inen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli şahıs, kuyumcu dükkanını açmak için gelen Tamer Ç.'ye (56) pompalı tüfekle bacağından vurdu.