Korona korkusu candan ediyordu

Ankara'da 8 ay önce bir hastanede prostat ameliyatı olan emekli gurbetçi Mehmet Göretaş, KOVID-19 salgını nedeniyle Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki evine kapanarak uzun süre kimseyle görüşmedi. Evinden çıkmayan Mehmet Göretaş son bir aydır artan ve bir türlü geçmeyen karın ağrıları ile mücadele etti. Sonrasında yakınmalara ateş, yorgunluk, halsizlikte eklenen Mehmet Göretaş'ın şikayetleri ilk önceleri ameliyata bağlandı. Gün geçtikçe yakınmalar arttı ancak koronavirüs tehlikesi nedeniyle hastaneye gitmek istemedi. En sonunda yurt dışında yaşayan çocuklarının ısrarı ile Gaziantep'te bir hastaneye başvurdu. Dâhiliye Uzmanı Dr. Mehmet Çakır tarafından değerlendirilen hasta görüntülemeler sonrası Girişimsel Radyoloji ekibi tarafından yapılan apse tedavisi ile sağlığına kavuştu.

Medical Park Gaziantep Hastanesinde ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Akif Şirikçi, Göretaş'ın hastaneye başvurduğunda karın içerisinde değişik yerlerde apse şüphesi olduğunu belirterek, "Apselerin çok sayıda ve karın arka duvarına yakın olması müdahaleyi riskli kılıyordu. Bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda karın içi organlara zarar vermeden apselere teker teker müdahale ettik ve bu sayede 2 litreden fazla iltihap boşaltıldı. Müdahalede geç kalınsaydı enfeksiyon karın içerisine yayılabilirdi. Bu süreçte hastamıza yoğun ilaç tedavisi uygulandı ve bir hafta içerisinde normal hayatına döndü" dedi.

Prostat ameliyatından 8 ay sonra karnından 2 litre apse boşaltılan Göretaş ise hastaneye neden geç geldiği şeklindeki soruya ise "Hastanede virüs bulaşmasından korktum" yanıtını verdi.