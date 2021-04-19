Marmara depremi için tarih verdi, o illeri uyardı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması

EGE'DE BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Özellikle Muğla ve çevre halkının kaygılandığı olay, "Acaba 4-5 büyüklüğündeki depremlerden daha büyük bir deprem meydana gelir mi?" sorusu oluyor. Bana göre bu sürüme geçmiştir. Ben bu bölgede daha büyük bir deprem beklemiyorum.

"YANARDAĞ KEŞFETTİK!"

Ne var ki Adriyatik'ten tutun Yunanistan Ege Denizi ve Batı Anadolu, 2021 ve 2022 yıllarında önemsenecek depremlere gebedir. Bu bölgede yanardağ etkinlikleri ile ilgili kaygılar da bulunuyor.

Bu durum ise dalma batma kuşağının Afrika Ana karasındaki yüzer yuvar içerisine dalınca orada eriyor ve eridiği yerlerden yukarıya çıkarak yanardağlar oluşturabiliyor. Geçmişte de oluşturabilmiş. Bu yanardağ oluşturma hali ancak küçük depremcikleri tetikler, büyük depremler üretmez.

Ancak Ege Denizi içerisindeki yanardağ oluşumları genellikle Türk kıyılarından uzak yerler. Bize en yakın olan yer ise Bozburun'dur.

Bozburun'un önünde deniz altında Küdür yanardağı diye adlandırdığımız bir yanardağ keşfettik. Bu yanardağın içerisindeki lavlar da yaklaşık 30 metreye kadar püskürüyor. Ancak bu bir baca oluşturacak nitelikte sert değil. Şu anda onun yaratacağı bir kaygı söz konusu değildir.

Ne var ki Ege yani Batı Anadolu kesimimiz özellikle Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz gibi göçüntü alanlarımız ve bunlar üzerinde yer alan kentlerimiz, 2021-2022 yıllarında yıkıcı depremleri görürse benim için şaşırtıcı olmaz. Bunun da tek çözümü kentsel dönüşümü hızlandırmaktır.