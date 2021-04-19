Mira İsminin Anlamı Nedir? TDK ile Mira Ne Demek, Kuran’da Geçiyor Mu?

Kız bebek sahibi olmak için gün sayan anne, baba adayları isim konusunda yakın çevresinden destek almanın yanı sıra internet üzerinden de araştırma yapıyor. Bebeğine daha önce az duyulmuş, farklı bir isim vermek isteyenler Mira isminin üstünde dururken, anlamını ise merak ediyor. Yapılan araştırmalara göre son yıllarda sıkça tercih edilmeye başlayan ve popüler hale gelen Mira isminin anlamı hakkında ayrıntılı bilgilere bu başlık altında yer verdik. Mira isminin anlamı ne demek ve Mira ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu sorularının cevabı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

MİRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız bebek isimleri arasında en dikkat çeken seçenekler arasında yer alıyor. Söylenişinin kolay olması, kulağa hoş gelmesinin yanı sıra farklı yapısıyla da tercih nedeni oluyor. Kız çocuğunuza verebileceğiniz bu ismin anlamı haberimizin detaylarında yer alıyor.

MİRA NE DEMEK?

Antik çağa kadar uzanan Mira ismi en özel adlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Miranın taşıdığı anlamlar şöyle;

- Eski Likya kentlerinden birinin adı,

- Bir kuyruklu yıldızın adı,

- İspanyolcada Ayrıca 'bak' anlamı taşımaktadır

MİRA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Mira, çok eski dönemlere kadar uzanan isimlerden birisidir. Kökeni Latinca olan Mira ismi Kur'an-ı Kerim'de ise yer almamıştır. İspanyol anlamı üzerinden de değerlendirilen Mira, Latince'den Türkçe'ye yerleşmiştir.