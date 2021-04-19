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Giriş Tarihi: 20.4.2021 02:44 Son Güncelleme: 20.4.2021 03:11

Motosiklet hırsızları 30 dakikada yakayı ele verdi

İHA
Motosiklet hırsızları 30 dakikada yakayı ele verdi

'ın ilçesinde 2 kişinin çaldığı motosiklet 30 dakika sonra polis ekipleri tarafından bulundu

Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosiklet hırsızlığı bilgisini alan Asayiş Büro Amirliği olay yerine sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, araştırmalar sonucunda motosikleti terk edilmiş şekilde buldu. Motosikleti çalan 2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet sahibi Mahmut B., "Motosikletin park ettiğim yerde olmadığını görünce polis merkezini aradım polislerde sağ olsun yardımcı oldular. Çok kısa bir sürede motosikletim bulundu. Bulunduğu için çok memnunum motosikletimi bulduğu için polis teşkilatına çok teşekkür ederim" dedi.
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Motosiklet hırsızları 30 dakikada yakayı ele verdi
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