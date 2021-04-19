Okmeydanı’nda sıkı denetim: Aranan 2 kişi yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Okmeydanı'nda düzenlenen denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şahıs yakalandı. Bir kişinin üzerinde ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Okmeydanı'nda giriş çıkışlarını kapatan polis ekipleri, asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Denetimleri Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan yerinde takip etti. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde, semtin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Sokak girişlerinde durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Sokak aralarında da şüpheli kişilere üst araması yapıldı.

Yapılan uygulama sonucunda 402 şahıs, 233 araç 59 motosiklet olmak üzere 694 sorgulama yapıldı. GBT sorgusu yapılanlardan bir kişinin yaralama suçundan 9 yıl bir başka kişinin ise hakaret ve görev yaptırmamak için direnme suçlarından 25 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Her 2 aranan şahıs da gerekli işlemlerin yapılması için ilgili Polis Merkezine götürüldü. Bir başka şahsın yapılan üst aramasında ise 2.96 gr toz kokain ele geçirildiği öğrenildi.

Uyuşturucu madde şüphelisi şahıs yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için Polis Merkezine teslim edildi.

Trafik yönünden; 19 sürücüye çeşitli suçlardan toplam 6 bin 990 Türk lirası cezai işlem uygulandığı bildirildi.