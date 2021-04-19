‘Ölmeden önce bir kez olsun göreyim’

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Besire Özyiğit, 20 yıl önce boşandığı eşi Ekrem Karaağaç tarafından doğar doğmaz kendisinden alınan oğlunu arıyor. Üvey annesinin üzerine kayıtlı olan oğlu Şahin Karaağaç'ı mahkeme kararıyla kendi nüfusuna alan Besire Özyiğit, şu an 20 yaşında olan oğlunun nerede olduğunu bilmiyor. Oğlunun sadece 3 yaşındaki fotoğrafına ulaşabildiğini söyleyen acılı anne, "Yaptığım araştırmalar sonucu üvey annesi Sultan Karaağaç'a ulaştım. Oğlumun onun üzerine kayıtlı olduğunu öğrendim. Oğlumu, babasının Adana'ya götürdüğünü öğrendim. Ancak ona ulaşamıyorum, nerede olduğunu bilmiyorum. Oğlumun da benden haberi yok. Ölmeden önce oğlumu bir kez olsun görmek istiyorum" dedi. Lütfü YALGI / SABAH