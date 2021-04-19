Parmak izi 20 yıl önceki cinayeti çözdü

Konak ilçesi Eşrefpaşa semti 481 sokaktaki apartman dairesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki bekar gayrimenkul zengini 70 yaşındaki Mustafa Enver Özmen 30 Nisan 2001'de elleri, kolları ve ağzı bağlandıktan sonra başına tişört geçilerek boğularak öldürüldü. Hiçbir akrabası ve komşusu ile görüşmeyen, asosyal yapısıyla tanınan Özmen'in yaşadığı dairenin kapısının kırılarak içeri girildiği anlaşıldı. 20 yıl önce yapılan araştırmalar sonuçsuz kaldı ve cinayet faili meçhul olarak kaldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul olayın dosyasını tozlu raflardan yeniden indirdi. Soruşturma savcısının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri gayrimenkul zengini Mustafa Enver Özmen cinayetinin aydınlatılması için özel ekip kurdu, çalışmalara yeniden başladı.

YENİDEN PARMAK İZİ TARANDI

2018'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (OPTES) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (APFIS) sistemlerinin karşılıklı sorgulanmasına dair imzalanan protokolün ardından genişleyen parmak izi havuzunda 20 yıl önceki parmak izi tekrardan sorgulandı. Yapılan taramada cinayetin işlendiği dairenin iç kapı kolundaki parmak izi 53 yaşındaki mobilyacı Adem Öngeç'e ait çıktı. Öngeç'in yakın zamanda parada sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına karıştıktan sonra emniyete parmak izi verdiği anlaşıldı. Öngeç Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Öngeç ifadesinde suçlamayı kabul etmezken, "O tarihlerde mobilyacıydım. Aynı zamanda ayakkabı tamiratı yapıyordum. O eve de mobilya teslimi ya da tamirat için gitmiş olabilirim. Tam olarak hatırlamıyorum" dedi. Polis tarafından yapılan araştırmada Öngeç'in cinayetten bir hafta önce Torbalı'daki mobilya dükkanını kapattığı, eşiyle boşandıktan sonra yüklü bir borçla İzmir kent merkezine geldiği belirlendi. Ayrıca öldürülen Özmen'in evinde o tarihlerde yeni bir mobilya alınmadığı, evin biriktirilen karton ve ikinci el eşyalarla adeta çöp evi andırdığı tespit edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Öngeç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan öldürüldüğü apartmanda çok sayıda dairesi bulunan Özmen'in mirasının yakınları tarafından reddedildiği, mirasın devlete kaldığı öğrenildi.