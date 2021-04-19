Polisten uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Adana'da narkotik polisinin son bir hafta içinde gerçekleştirdiği 96 operasyonda gözaltına alınan 120 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 7 kişiye ise adli kontrol şartı uygulandı.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, 120 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 917 gram sentetik kannabinoid, 586 gram eroin, 403 gram esrar, 347 adet uyuşturucu hap, 121 kök kenevir, 43 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si cezaevine konulurken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ayrıca ekiplerin Yüreğir İlçesi Kiremithane Mahallesi'nde yaptığı 'Narkotik dar alan' uygulamasında ise bin 126 kişinin GBT (Genel Bilgi Taraması) yapılırken, 630 araç sorgulandı. 4 araca toplam 6 bin 24 TL idari para cezası uygulanırken, 12 kişiye maske takmamaktan, 16 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlalden adli işlem yapıldı.