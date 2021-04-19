RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 27'nci yıl mesajı!

Engellilerin yayınlara erişimini artırarak hayatlarını kolaylaştırma çabalarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Şahin, "Aziz vatandaşlarımızın görüş ve önerileriyle beklenti ve taleplerine her zaman açığız. Yurt dışından da ulaşılabilen RTÜK İletişim Merkezi kesintisiz bir şekilde halkımızı dinliyor." açıklamasını yaptı.

Ebubekir Şahin, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanında ilklere imza atarak, uluslararası yayıncıları Türkiye'ye getirmeyi başardıklarını, hem kayıt dışı olan bu alanı resmileştirerek denetleme faaliyetlerini başlattıklarını hem de milli ekonomiye katkı sağlayarak yeni istihdam alanları oluşturduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Dünya Dili Türkçe" seferberliği çerçevesinde, Türk Dil Kurumu ile protokol imzalayarak, ortak çalışmalar yapma kararı aldıklarını belirten Şahin, iki kurum olarak müşterek hedeflerinin, yayınlarda daha güzel Türkçe kullanımını sağlamak olduğuna işaret etti.

RTÜK Başkanı Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Yayıncılarımızı cesaretlendiren ve ödül veren bir kurum olma hedefimiz doğrultusunda 27. kuruluş yıl dönümümüze özel olarak Türkçemizi en doğru ve güzel kullanan radyo ve televizyoncularımıza onur ödülleri vereceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımızın destekleriyle mayıs ayında Uluslararası İslamofobi Sempozyumu'nu Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA ile birlikte düzenleyeceğiz. Çalışmaları nihayete eren, mazimizi anlatan RTÜK Kataloğu'nu tamamladık, yakında periyodik RTÜK dergimizi de çıkaracağız.

27. yılımızdan beklentilerimiz büyük. Çalışkan ve fedakar çalışanlarımızla, paydaşımız gördüğümüz sektörümüzün tüm medya kuruluşlarına güveniyoruz. El ele, hep birlikte yayıncılık alanındaki hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. 27. kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli Üst Kurul Üyelerimize ve bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sağlıklı günler ve hayırlı ramazanlar diliyorum."