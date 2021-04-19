Saatlerce dayak yemişti! Mahkemenin kararını duyunca yıkıldı!

Pazar tezgahını toplayan Akif A., A.S. ve Şükrü Can Kahvecigil daha sonra kent merkezindeki dükkana gitti. Burada iddiaya göre Akif A. ve A.S. içki içeceklerini, Şükrü Can Kahvecigil'e de içmesini teklif etti. Önce kabul etmeyen daha sonra ısrarlar üzerine iki bardak içki içen Şükrü Can Kahvecigil, Akif A. ve A.S.'ye parasını verip vermeyeceklerini sordu. Öfkelenen Akif A. ve A.S., genci dövmeye başladı. Dükkanın kapılarını kapatan Akif A. ve A.S., saat 00.30'dan, saat 05.30'a kadar genci dinlene dinlene sopalarla dövdü. Sabah saatlerine kadar dayak yiyen genç, elini yüzünü yıkama bahanesi ile izin istedi ve kapı açılınca kaçarak yakındaki alışveriş merkezinin güvenlik görevlisinden yardım istedi. Dayaktan kurtularak hastanede tedaviye alınan Şükrü Can Kahvecigil'in yapılan kontrollerde kafasında kırıklar, kolunda çatlak, sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde sopa, demir çubuk ve yumruklara bağlı darp izleri olduğu belirlendi. Şükrü Can K., bir gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.