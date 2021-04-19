Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet fetvası ile sahurda ezan okunduğunda su içmek orucu bozar mı, bozmaz mı?

On Bir Ayın Sultanı Ramazan'da ilk bir hafta geride kaldı. Ramazan aylarında müslümanlar tarafından araştırılan ve en çok tartışma konusu olan orucu bozan ve bozmayan durumlar arasında sahurda ezan okunduğunda su içmek yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından, oruca etki etmeyen ve orucu bozan durumlar ile ilgili bilgiler paylaşılıyor. Buna göre, Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Aşağıda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sahurda ezan okunurken su içmek hakkında teferruatlı izahı yer alıyor. İşte, sahurda ezan okunduğu esnada su içmenin orucu bozup bozmadığı hakkında bilgiler...
Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır.
Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.