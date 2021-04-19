Şanlıurfa bozkırında arı kuşu şöleni

HER yıl kış aylarını güneye Afrika'ya inerek geçiren arı kuşları Şanlıurfa'ya dönüyor. Şanlıurfalı doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Yusuf Özbey her yıl takip ettiği göçü bu yıl da fotoğrafladı. Şanlıurfa'ya üreme amaçlı olarak gelen arı kuşları hakkında bilgi veren Özbey "Boyun kısmı parlak sarı, kafasının üstü kızıl/kahve ve gövdesi mavi/yeşil tonlardadır. Gözünde siyah sürmesi ve gıdısında da siyah renkli bir çizgi bulunur. Maalesef arıcılar bu güzel kuşumuzu bir düşman gibi görüp onlara zarar veriyorlar" dedi.