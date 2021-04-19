Dünkü Şans Topu sonuçları açıklandı! 18 Nisan Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online sorgulama ekranı!

"Şans Topu sonuçları" her hafta 2 gün MP TV ile Youtube canlı yayın aracılığıyla şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler biletleriyle büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek MPİ 18 Nisan Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (18 NİSAN)

Milli Piyango Online ile 18 Nisan MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;