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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.4.2021 19:53

sonuçları açıklanıyor! MPİ Çılgın sonucu ve bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

Çılgın çekilişi her hafta şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Bugün de 46 numaralı sonunçları için geri sayım başladı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün yapılacak Milli Piyango Online online Youtube canlı yayını ile belli oluyor. Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye miktarı 122 milyon TL'yi aştı. MPİ sonuç ekranına göre, Sayısal Loto çekiliş sonucu ve kazandıran numaralar hangileri oldu? Aşağıda, 46 numaralı, 19 Nisan tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında detaylar ve hızlı bilet sorgulama ekranı yer alıyor.

Pazartesi tarihi itibariyle Çılgın 'da büyük ikramiye 142 milyon lirayı buldu! Bugün yapılacak çekiliş için heyecanlı bekleyişe koyulan şans oyunu tutkunları, çekilişin ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. MPİ çekiliş takvimine göre, Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek olan Çılgın sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte, Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı ve bugünkü çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (19 NİSAN PAZARTESİ)

Milli Piyango Online üzerinden Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle MPİ 19 Nisan Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar ve son çekilişe ait MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı şu şekilde;

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Bugüne ait sonuçlar açıklandığı anda bu başlık altında yer alacaktır.

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı
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