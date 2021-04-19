Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Bugün de 46 numaralı Sayısal Loto çekiliş sonunçları için geri sayım başladı. 19 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün yapılacak Milli Piyango Online online Youtube canlı yayını ile belli oluyor. Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye miktarı 122 milyon TL'yi aştı. MPİ sonuç ekranına göre, Sayısal Loto çekiliş sonucu ve kazandıran numaralar hangileri oldu? Aşağıda, 46 numaralı, 19 Nisan tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında detaylar ve hızlı bilet sorgulama ekranı yer alıyor.

19 Nisan Pazartesi tarihi itibariyle Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 142 milyon lirayı buldu! Bugün yapılacak çekiliş için heyecanlı bekleyişe koyulan şans oyunu tutkunları, çekilişin ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. MPİ çekiliş takvimine göre, Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte, Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı ve bugünkü çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (19 NİSAN PAZARTESİ)

Milli Piyango Online üzerinden Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle MPİ 19 Nisan Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar ve son çekilişe ait MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı şu şekilde;