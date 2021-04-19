Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

19 Nisan Pazartesi tarihi itibariyle Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 142 milyon lirayı buldu! Bugün yapılacak çekiliş için heyecanlı bekleyişe koyulan şans oyunu tutkunları, çekilişin ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. MPİ çekiliş takvimine göre, Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte, Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı ve bugünkü çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler...
Milli Piyango Online üzerinden Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle MPİ 19 Nisan Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar ve son çekilişe ait MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı şu şekilde;
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Bugüne ait sonuçlar açıklandığı anda bu başlık altında yer alacaktır.
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