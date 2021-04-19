Silahlı saldırı düzenlenen kuyumcu yaralandı

Konya'nın Boyacıali Mahallesi Eski Kasaphane Caddesi üzerinde kuyumcu dükkanı sahibi Tamer Çavdar, sabah saatlerinde dükkanının kepenklerini açarken kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan Çavdar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çavdar, buradaki tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. Polis olay yerinden kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.