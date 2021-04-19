Şişli'de kuş uçurtulmadı

İstanbul Şişli'de özel harekat polislerinin de katılımıyla genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Uzun süredir yapılan denetimler sonucunda suç oranında azalma meydana geldiği ve tüm bölgelerin kontrol altında tutulduğu kaydedildi.



Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan ayının ilk genel denetimi gerçekleştirildi. Özel harekat, trafik denetleme, yunus ve önleyici hizmetler ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 personelin katılımıyla huzur ve güvenliği sağlamak için Şişli'nin çeşitli bölgelerinde olduğu gibi Okmeydanı'nda uygulama yapıldı.



Semtin 4 farklı girişinde kurulan denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, Araç sürücüsü de dahil içerisinde bulunanların kimlikleri kontrol edildi.



Öte yandan semtteki sokaklarda da çok sayıda ekip, yaya ve araçlarla asayiş denetimini sürdürdü. Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın yerinde takip ettiği denetimler sonucunda İlçedeki suç oranlarında ciddi bir azalma meydana geldiği gözlendi.