2021 ŞOK çalışma saatleri: ŞOK market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

ŞOK market çalışma saatleri indirimli ürünler kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem hafta içi hem hafta sonu birbirinden güzel indirimleri raflara dizen markette alışveriş yapmak isteyenler çalışma saatleri içerisinde ihtiyaçlarını almak zorunda. Koronavirüs sebebiyle saatlerinde değişiklik yapan mağazada her gün binlerce müşteri ağırlanıyor. Peki ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2021 ŞOK market çalışma saatleri!

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Her hafta birbirinden uygun ve kaliteli indirimleriyle dikkat çeken ŞOK market çalışma saatleri vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

BAKANLIKDAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

ŞOK hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Türkiye'nin 81 ilinde 7215'i aşan mağazası bulunan ŞOK market açılış ve kapanış saati;

ŞOK hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.