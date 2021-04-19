Son dakika: Ablasını aldatan eniştesini silahla vurarak öldürdü!

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Başiskele ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Necmi Akgüneş davet edildiği bir evde iftar yaptığı sırada eşi A.A. ile kardeşi Mehmet Emin Ö. eve geldi. Aldatıldığını düşünen A.A. ile evde bulunan bir kadın arasında tartışma çıktı.