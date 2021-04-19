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Giriş Tarihi: 19.4.2021 08:52 Son Güncelleme: 19.4.2021 09:04

Son dakika: Ablasını aldatan eniştesini silahla vurarak öldürdü!

DHA
Son dakika: Ablasını aldatan eniştesini silahla vurarak öldürdü!

Son dakika haberler... 'nin Başiskele ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Necmi Akgüneş isimli adam, bir evde iftar yaptığı sırada aldatıldığını düşünen eşi A.A. ve kayınbiraderi Mehmet Emin Ö. eve geldi. Evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Emin Ö., yanındaki silahın kabzasıyla önce Necmi Akgüneş'in kafasına vurdu ardından silahı ateşleyerek eniştesini öldürdü.

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Başiskele ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Necmi Akgüneş davet edildiği bir evde iftar yaptığı sırada eşi A.A. ile kardeşi Mehmet Emin Ö. eve geldi. Aldatıldığını düşünen A.A. ile evde bulunan bir kadın arasında tartışma çıktı.

SİLAHIN KABZASIYLA BAŞINA VURDU

Mehmet Emin Ö. ise bu sırada bulundurma ruhsatlı tabancasını çıkartarak kabzasıyla eniştesi Necmi Akgüneş'in başına vurdu.

Araya girenler tarafları ayırmaya çalışırken, Mehmet Emin Ö. bu kez de yakın mesafeden ateş ederek eniştesini göğsünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Necmi Akgüneş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Merminin kalbine isabet ettiği anlaşılan Akgüneş, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise Mehmet Emin Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son dakika: Ablasını aldatan eniştesini silahla vurarak öldürdü!
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