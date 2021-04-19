Son dakika: 'Bunun kafası çok güzel' sözünden etkilendi! Genç anestezist öyle bir şey yaptı ki...

Son dakika haberleri... Özel bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan 21 yaşındaki T.A., 11 Eylül günü sabah saatlerinde hastanede mesaiye başladı. Akşam saatlerinde mesainin bitmesine az kala hastanenin ameliyat katına inan genç adam, yanında hastalara anestezi için verilen bir ilaç götürdü.
BAYGIN HALDE BULUNDU
İddiaya göre genç tekniker, sol kolundan dört defa olmak üzere kendisine 10 mg halinde anestezi ilacını enjekte etti. Saatler sonra temizlik görevlisi soyunma odasında genç adamı baygın halde buldu. Aynı hastanede müşahede altına alınarak tedavi edilen genç adam, hakkında 'İntihara teşebbüs etmek' suçundan soruşturma başlatıldı.
'BUNUN KAFASI ÇOK GÜZEL, YORUMUNDAN ETKİLENDİM'
Yürütülen soruşturmada ifadesi alınan T.A., hastanedeki görevinin ameliyat olacak hastalara anestezi uygulamak olduğunu, hastaların ameliyat sonrası yapmış olduğu anestezi ile alakalı 'Bunun kafası çok güzel, bana bir daha yap' gibi yorumlardan etkilendiğini için ilacı aldığını kaydetti.
Genç adam, 'İki gün sonra işten ayrılacaktım. Bu yüzden işten ayrılmadan önce bu ilacı nasıl bir etki ettiğini merak ettiğimden dolayı kendimi uyguladım. Toplamda dört defa enjekte ettim. İlk iki seferde herhangi bir etki olmadı, üçüncü enjekte de başım dönmeye başladı ve dördüncü enjektede başım döndükten sonra olduğum yerde uyumuşum. Amacım intihar etmek değildi. Sadece hastaların ilaç hakkındaki yorumlarından esinlenerek denemeye karar verdim. Kimse bana bu ilacı zorla kullandırmadı. Tamamen kendi İsteğimle kullandım. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.