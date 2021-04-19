Son dakika: 'Bunun kafası çok güzel' sözünden etkilendi! Genç anestezist öyle bir şey yaptı ki...

Genç adam, 'İki gün sonra işten ayrılacaktım. Bu yüzden işten ayrılmadan önce bu ilacı nasıl bir etki ettiğini merak ettiğimden dolayı kendimi uyguladım. Toplamda dört defa enjekte ettim. İlk iki seferde herhangi bir etki olmadı, üçüncü enjekte de başım dönmeye başladı ve dördüncü enjektede başım döndükten sonra olduğum yerde uyumuşum. Amacım intihar etmek değildi. Sadece hastaların ilaç hakkındaki yorumlarından esinlenerek denemeye karar verdim. Kimse bana bu ilacı zorla kullandırmadı. Tamamen kendi İsteğimle kullandım. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.