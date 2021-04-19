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Giriş Tarihi: 19.4.2021 11:34 Son Güncelleme: 19.4.2021 11:45

Son dakika: Genç kız bağ evinde kabusu yaşadı! Gözyaşları içinde kurtarılmayı bekledi...

İHA
Son dakika: Genç kız bağ evinde kabusu yaşadı! Gözyaşları içinde kurtarılmayı bekledi...

Son dakika haberler... 'da ormanlık alandaki bağ evinin bahçesinde çalışan Fatma Nur Şahin isimli genç kız, bir anlık dalgınlıkla ayağını çapa makinesine kaptırdı. Büyük bir acıyla bağıran Fatma Nur'un yanına koşan ailesi onu sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri genç kızı güçlükle kurtardı. Kurtarma çalışmaları sırasında feryat eden Fatma Nur'un ağabeyi, kardeşinin elini bir an olsun bırakmadı. Hastaneye kaldırılan genç kızın ayaklarında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Uludağ Yolu Mevkisi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte ormanlık alanda bulunan bağ evlerine gelen Fatma Nur Şahin (22), sebze ektiği bahçenin toprağını havalandırmak için çapa yapmaya başladı. Küçük bir alanı yaptıktan sonra çapa makinesini kenara almak isteyen Şahin, bir anda 2 ayağını birden makineye kaptırdı.

Büyük bir acıyla yere yığılan Şahin için ailesi seferber oldu. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

EKİPLER OLAY YERİNE PATİKA YOLDAN YÜRÜYEREK ULAŞTI

Yolun üst kısmında kalan tarla için ekipler bir kilometreye yakın patika yoldan ilerlemek zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri, kesme makinelerini ve jeneratörü omuzlarında kızın yanına kadar taşıdı.

Annesi Sevim Şahin'in kucağında kurtarılmayı bekleyen Fatma Nur, olay yerine ilk varan ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Gözyaşları içerisinde ekiplerin kendisini kurtarmasını bekleyen Fatma Nur, canının yandığı anlarda ise ne yapacağını şaşırdı.

AYAKLARINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Genç kızın elini bir an olsun bırakmayan ağabeyi ve itfaiye ekiplerinin büyük çabası sonrası çapa makinesi tek tek sökülerek parçalara ayrıldı.

Sıkıştığı çapa makinesinden kurtarılan Fatma Nur, ailesi ve ekipler tarafından aşağıda kendisini bekleyen ambulansa kadar omuzlarda taşındı. Ayaklarında kırıklar olduğu belirtilen Fatma Nur, tedavisi için Bursa Şehir Hastanesi kaldırıldı.

Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Son dakika: Genç kız bağ evinde kabusu yaşadı! Gözyaşları içinde kurtarılmayı bekledi...
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