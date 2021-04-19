Son dakika: Genç kız bağ evinde kabusu yaşadı! Gözyaşları içinde kurtarılmayı bekledi...

Sıkıştığı çapa makinesinden kurtarılan Fatma Nur, ailesi ve ekipler tarafından aşağıda kendisini bekleyen ambulansa kadar omuzlarda taşındı. Ayaklarında kırıklar olduğu belirtilen Fatma Nur, tedavisi için Bursa Şehir Hastanesi kaldırıldı.