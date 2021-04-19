Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da kızını camdan kaçırmıştı! O baba hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 19.4.2021 14:45 Son Güncelleme: 19.4.2021 14:58

: 'da kızını camdan kaçırmıştı! O baba hakkında karar verildi!

DHA
SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da kızını camdan kaçırmıştı! O baba hakkında karar verildi!

:'da önceki gün akılalmaz bir olay yaşandı. L.S., boşanma aşamasında olduğu eşi Nergis S.'nin kapısını çaldı. Bir süre evde oturan adam, 4 aylık kızı Asya'yı kucağına aldı. Pencereden atlayarak kaçtı. L.S., hakkında bugün karar çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi:Ankara'da özel bir üniversitede akademisyen Nergis S. (30), 2 yıl önce evlendiği L.S.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak için dava açtı.

Mahkeme, 9 Nisan'da, L.S. hakkında 3 ay önleyici tedbir kararı ile birlikte her ayın 1 ve 3'üncü cumartesi günleri çocuğunu görme kararı verildi. L.S., kararın ardından ilk kez çocuğunu görmek için geçen cumartesi günü ailesiyle beraber Nergis S.'nin annesinin evine gitti.

L.S. burada kızını kucağına alıp sevdiği sırada, bir anda pencereden atlayıp kaçtı. Panik yaşayan Nergis S. ve ailesi, L.S.'nin peşinden gitti; ancak yakalayamadı. Bebeğin kaçırılması evdeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde L.S'nin kucağındaki Asya bebek ile villa tipi evin salonunda camı açarak atlayıp kaçtığı görüldü. Nergis S. ve ailesi, olay sonrası polise giderek şikayette bulundu.


24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

Polisin yaptığı çalışma sonucu L.S., 24 saat geçmeden Gölbaşı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaçırılan bebek ise annesine teslim edildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından L.S, bu sabah adliyeye sevk edildi. L.S., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da kızını camdan kaçırmıştı! O baba hakkında karar verildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA