Son dakika haberi: Asansörün halatı koptu! Baba oğluna siper oldu...

Kardeşim o sırada zarar görmemesi için çocuğuna sarılıyor. Çocuğunda sarılmasından dolayı sadece yüzünde hafif çizik mevcut. Diğer eliyle de asansörün bir bölümünü tuttuğu omuzunda kırık meydana geliyor. Omurgada 3 kemiği parçalanıyor." dedi.