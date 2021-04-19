Son dakika haberi: Genç kadın ölümden döndü! İstenen ceza belli oldu



'İZLERİ HER GÖRDÜĞÜMDE O AN GÖZÜMDE CANLANIYOR'

Olayın izlerini bıçak yaraları olarak vücudunda taşıdığını ifade eden Çiçekçi, şöyle konuştu: "Çok kötü süreç geçirdim. Psikolojim hiç normal değil. Bir hafta hastanede yattım. Çıktıktan sonra da psikolojik olarak beden olarak hala atlatamadım. Boğduğunda gözlerim çok sızlıyordu ve açtığımda hiçbir şey göremedim.