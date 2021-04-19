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Giriş Tarihi: 19.4.2021 08:45

Son dakika: 'a yağdı! Sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı

DHA
Son dakika: İstanbul'a çamur yağdı! Sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı

Son dakika bilgisine göre ''da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle yağışı bu gece de devam etti. Sabah araçlarını çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, oto yıkamacılara giderek araçlarını yıkattı.

Son dakika... Alınan bilgiye göre yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi. Otomobilini yıkatmaya gelen Yüksel Kaya, "Akşam çamur yağmış üzerine. Temizletelim, dedik. Camlar baya tozlanmış" dedi.

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Son dakika: İstanbul'a çamur yağdı! Sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
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