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Giriş Tarihi: 19.4.2021 12:07 Son Güncelleme: 19.4.2021 12:44

: ’da büyük panik: korkusu yaşıyoruz!

DHA
Son dakika: İstanbul’da büyük panik: Deprem korkusu yaşıyoruz!

haberleri: Avcılar’da büyük panik yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın harfiyatındaki demirin kepçeyle betondan ayrıştırılması sırasında yan apartmanda oturanlar, 'sallanıyoruz' diyerek, sokağa fırladı. Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde oturamadıklarını söyleyen apartman sakinleri bakın nasıl dert yandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi:İstanbul Avcılar'daki Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı eski bir binanın, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılmak üzere yıkıldı. Ekipler, cuma günü başlattıkları yıkım işini hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdürdü.

Binanın enkazındaki beton ile inşaat demirlerinin birbirinden ayrılabilmesi için de beton bloklar cadde üzerine konularak, kepçe ile parçalandı. Gün boyu süren çalışmalar kapsamında kırılan betonlardan ayrıştırılan demirler, konteynere yüklemek için kepçe darbeleri ile ezildi. Ancak yıkılan binanın yanında olan 4 katlı apartmanda yaşayanlar her kepçe darbesi ile sallandıklarını ve deprem korkusu yaşadıklarını söylediler.

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde oturamadıklarını savunan apartman sakinlerinden Semra Eyüpoğlu'nın şikayeti üzerine gelen Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, yıkım işini yapan firmanın belgelerini inceledi.

Firma görevliler de betonu demirden ayırabilmek için kepçeyle parçalama ve demirleri ezme yöntemini kullanmak zorunda olduklarını, yan binada oturanların zeminden kaynaklı sorunlar nedeniyle rahatsız olmuş olabileceklerini savundu.

Zabıta memurları da şikayetçilere, İmar Müdürlüğü'nden uzman çağrılabileceklerini söyledi.

Öte yandan yaşanan tartışma sırasında toplanan vatandaşlardan bazıları, iş makinelerinin üzerinde '25 metreden fazla yaklaşmayın' uyarısı bulunmasına rağmen yayaların yanından geçmelerinin engellenmediğini, yeterli güvenlik önlemi almadan çalıştırıldıklarını öne sürdü.

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Son dakika: İstanbul’da büyük panik: Deprem korkusu yaşıyoruz!
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