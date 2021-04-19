Son dakika: İstanbul’da büyük panik: Deprem korkusu yaşıyoruz!

Binanın enkazındaki beton ile inşaat demirlerinin birbirinden ayrılabilmesi için de beton bloklar cadde üzerine konularak, kepçe ile parçalandı. Gün boyu süren çalışmalar kapsamında kırılan betonlardan ayrıştırılan demirler, konteynere yüklemek için kepçe darbeleri ile ezildi. Ancak yıkılan binanın yanında olan 4 katlı apartmanda yaşayanlar her kepçe darbesi ile sallandıklarını ve deprem korkusu yaşadıklarını söylediler.