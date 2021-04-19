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Giriş Tarihi: 19.4.2021 16:54 Son Güncelleme: 19.4.2021 17:16

: Sağlık Bakanı duyurdu! Bugün itibarıyla yeni aşamaya geçiliyor...

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bugün itibarıyla yeni aşamaya geçiliyor...

Sağlık Bakanı 'dan süreci ile ilgili açıklaması geldi. Bakan Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi." dedi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada:

"Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." dedi.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bugün itibarıyla yeni aşamaya geçiliyor...
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