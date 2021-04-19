Son dakika: Sayıları giderek artıyor! Denize girecek vatandaşlar tedirgin... Uzmanlardan flaş balon balığı açıklaması!

Eğer balon balıkları saldırgan olsa su altına daldığımız zaman ilk bize zarar verirdi. Şuana kadar bize bir şey yapmadığına göre kimse korkmasın. Ender vakalar olabilir. Endişeye gerek yok, herkes rahatlıkla denize girebilir. Hem küçük, hem büyük türü dalgaların altına girebilir ama endişeye gerek yok. Balon balıklarının bulunduğu okyanuslarda kimse denize girmezdi. Herkes rahatlıkla Antalya'da denize girebilir" diye konuştu.