Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Zonguldak'ta kahreden olay! Tüp bebek yöntemiyle hamile kalmıştı... Koronavirüs onu hayattan kopardı!

Giriş Tarihi: 19.4.2021 16:55 Son Güncelleme: 19.4.2021 17:14

SON DAKİKA! Zonguldak'ta kahreden olay! Tüp bebek yöntemiyle hamile kalmıştı... Koronavirüs onu hayattan kopardı! DHA

Son dakika haberi: Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ülkemizde de görülen farklı varyantlarla tekrar vaka ve ölüm sayılarında yükselişe neden oldu. Ölümcül virüs her gün çok sayıda vatandaşı hayattan koparıyor. Koronavirüsün kurbanlarından biri de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Gülhan Baruönü Sancı oldu. Genç kadının ölümü sevenlerini yasa boğarken yürekleri dağlayan bir detay da ortaya çıktı. Gülhan Baruönü Sancı'nın tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığı ve gebeliğinin 5. ayında olduğu öğrenildi.

Çaycuma'ya bağlı Filyos beldesinde tuğla fabrikasında çalışan Kemal Sancı ile 2015 yılında evlenen Gülhan Baruönü Sancı, İstanbul'da gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından hamile kaldı.

5 aylık hamile Gülhan Baruönü Sancı, kontroller ve devam eden tedavisi için İstanbul'da yaşayan kız kardeşinin yanına yerleşti.