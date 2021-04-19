Sopayla döverek öldürdüler

Gaziantep'te husumetli olduğu kişiler tarafından konuşmak bahanesiyle evinden alınıp dağlık alana sopalarla öldüresiye dövülen 3 çocuk babası yaşamını yitirdi. 2 ay önce cezaevinden çıktığı belirlenen Vakıf Ertürk'ün (41) ölümüyle ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Saçaklı mahallesinde esnaflık yapan Vakıf Ertürk, daha önce aralarında husumet bulunan bazı kişiler tarafından konuşmak bahanesiyle evden alındı. Şehitkamil ilçesinin kırsal Arıl mahallesine götürülen Ertürk burada sopa ve tekmelerle dövülerek darp edildi. Bayılınca evinin önüne atılan Ertürk, yakınları tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü. Vakıf Ertürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ertürk'ün cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında sorguya alınan şüphelinin verdiği bilgiler üzerine olayla ilgili olarak 7 kişinin daha arandığı öğrenildi.