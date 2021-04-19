Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sopayla döverek öldürdüler
Giriş Tarihi: 19.4.2021 14:09

Sopayla döverek öldürdüler

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Sopayla döverek öldürdüler

’te 2 ay önce cezaevinden çıkan bir kişi husumetli olduğu kişiler tarafından götürüldüğü dağlık alanda öldüresiyle darp edildi. Baygın halde evinin önüne bırakılan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te husumetli olduğu kişiler tarafından konuşmak bahanesiyle evinden alınıp dağlık alana sopalarla öldüresiye dövülen 3 çocuk babası yaşamını yitirdi. 2 ay önce cezaevinden çıktığı belirlenen Vakıf Ertürk'ün (41) ölümüyle ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Saçaklı mahallesinde esnaflık yapan Vakıf Ertürk, daha önce aralarında husumet bulunan bazı kişiler tarafından konuşmak bahanesiyle evden alındı. Şehitkamil ilçesinin kırsal Arıl mahallesine götürülen Ertürk burada sopa ve tekmelerle dövülerek darp edildi. Bayılınca evinin önüne atılan Ertürk, yakınları tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü. Vakıf Ertürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ertürk'ün cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında sorguya alınan şüphelinin verdiği bilgiler üzerine olayla ilgili olarak 7 kişinin daha arandığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sopayla döverek öldürdüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA