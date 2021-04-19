TEM'de zincirleme kaza, bir araç takla attı

Kaza, TEM otoyolunda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halindeki araçlar yoğun yağış sebebiyle zincirleme kaza yaparken, kazaya karışan 34 BIS 486 plakalı bir araç takla attı.İhbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken trafiği de kontrol altına aldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kaza yapan araçlar kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.