TikTok'ta skandal görüntüler! Türbede çekilen videoya büyük tepki

ELİNDE BİR DE DUA KİTABI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Görüntülerde açık kıyafetlerle türbeye giren şahıs elinde bir de dua kitabı olduğu görüldü. Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda duyulan Arapça ilahiye eşlik eden Şeker, türbeyi eğilerek öptü.