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Giriş Tarihi: 19.4.2021 14:46 Son Güncelleme: 19.4.2021 14:59

'ta skandal görüntüler! Türbede çekilen videoya büyük tepki

İHA
TikTok'ta skandal görüntüler! Türbede çekilen videoya büyük tepki

’da içerisinde çekildiği öne sürülen videosuna tepki yağdı. Görüntülerde açık kıyafetlerle türbeye giren şahıs elinde bir de dua kitabı olduğu görüldü.

Sosyal medyada kullanıcı adı Hazar Şeker olduğu öğrenilen bir kişi içerisinde Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Adana'da bulunan Çoban Dede Türbesi içerisinde Tiktok videosu çekti.

ELİNDE BİR DE DUA KİTABI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Görüntülerde açık kıyafetlerle türbeye giren şahıs elinde bir de dua kitabı olduğu görüldü. Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda duyulan Arapça ilahiye eşlik eden Şeker, türbeyi eğilerek öptü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan türbedeki Tiktok videosuna tepki yağdı.

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TikTok'ta skandal görüntüler! Türbede çekilen videoya büyük tepki
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