Toz taşınımı ve çamur yağmuru nedir, nasıl oluşur? İstanbul'da çamur yağışı ne zaman bitecek?

Uzmanlar geçtiğimiz günlerde İstanbul için çamur yağışı uyarısında bulunmuştu. Söz konusu yağış dün gece itibariyle İstanbul'u etkisi altına aldı. Havanın son derece kapalı olmasına sebep olan bu yağışın neticesinde araçların ve evlerin camlarındaki toz kalıntıları dikkat çekti. Vatandaşlar çamur yağmuru nedir, nasıl oluşur? sorusuna yanıt aradı. Bu durumun sağlık üzerinde ne gibi bir etkisi olduğu merak edilirken, milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da çamur yağışı ne zaman bitecek? sorusu yanıt aradı. İşte konu hakkında merak edilenler...
ÇAMUR YAĞMURU NEDİR?
Çamur yağmuru ya da çamurlu yağmur olarak ifade edilen bu durum, çöllerden rüzgar vasıtasıyla havalanan kumların denizlere savrulması ya da yağışlı havaya tesadüf etmesi halinde yağmur bulutuna karışıp yağmuru çamura dönüştürmesi ile oluşur. Eğer savrulan kumlar denize gidiyorsa denizi çamura dönüştürebilir ve denizin buharlaşmasıyla çamur da buharlaşır. Dolayısıyla daha çok çöl iklimlerinde ve kurak iklimlerde görülür.
ÇAMUR YAĞMURU ZARARLI MI?
Çöl tozları doğa kaynaklı hava kirliliği nedenleri arasında sayılmaktadır. Çamur yağmuru, içerisinde taşıdığı toz partikülleri sebebiyle uzun süreli yağış halinde insan sağlığı açısından sakıncalı kabul edilmektedir. Solunum yolu hastalıkları ve kalp problemi olanların, yaşlıların ve çocukların çamur yağmuru sırasında dışarıda bulunması önerilmemektedir. Zira astım KOAH ve kalp hastalıklarında tetikleyici bir unsurdur.
ÇAMUR YAĞMURU NE ZAMAN BİTECEK?
Çamur yağmuru nedir, nasıl oluşur? sorularına cevap alan vatandaşlar, bu yağışın ne zaman biteceğini öğrenmek istiyor. Dün gece saatlerinde başlayan çamur yağmuru İstanbul ve çevresindeki etkisini 21 Nisan Çarşamba gününe kadar gösterecek. Uzmanlar Meteoroloji Çarşamba'dan itibaren çamurlu yağmurun son bulacağını belirtiyor.
TOZ TAŞINIMI NEDİR?
Kuraklığın ve çölleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan toz taşınımı, dünya ekosistemini doğrudan ilgilendiren bir durumdur. Afrika'da Sahra çölü, Asya'da Gobi ve Taklamakan çölleri, Arabistan Yarımadası çölleri, Güney Amerika ile Avustralya'da bulunan çöller toz taşınımı için en önemli kaynaklardır. Ülkemizde ise daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve yarı kurak iklim tipine sahip coğrafyalarda toz taşınımı ve çamur yağmurlarına rastlanır. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir.
TÜRKİYE'DE TOZ TAŞINIMI NEDEN MEYDANA GELİR?
Türkiye Afrika ve Orta Doğu çöllerinden kalkan tozlardan etkilenmektedir. Ülkemizin güney ve güneydoğu kesiminde, Basra alçak basınç merkezinin etkisi nedeniyle kış hariç tüm mevsimlerde toz yağışına rastlanır.
TOZ TAŞINIMI NASIL OLUŞUR?
Çöllerden rüzgarın etkisiyle havalanan küçük toz parçacıkları binlerce kilometre yol kat etmektedir. Bu duruma toz taşınımı adı verilir. Toz fırtınalarının görüldüğü dönemlerde bu durum daha şiddetli olmaktadır. Toz fırtınaları ve toz taşınımının yoğun olduğu bölgelerde havayolu ve karayolu ulaşımında aksamalar sıklıkla görülmektedir.