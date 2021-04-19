Uçakta duyduğu cümle hayatını değiştirdi! Uyguladığı diyetle 92 kilo verdi, 189 kilodan 97 kiloya indi

Bunun gibi birçok şeyler yaşadım bunların hepsi bende birikim oldu. Yaşanmaz olan bu hayattan kurtulmak gerektiğini ve kendime son bir şans vermem gerektiğini düşündüm. Buna da inandım. İnanarak bu yola başladım. Artık yeni bir Bünyamin oldu. Bir yılın sonunda ikili rakamlara ulaşmış oldum. En son 97 kiloyu gördüm. Artık yürümek, gezmek, araba kullanmak, çalışmak bir keyif hayatın her alanında yaşanılabilir bir keyif olduğunu anladım. Yaşanmaz olan bir hayattan yeni bir hayata merhaba dedik. İnsan istediği zaman her şey oluyor. Tabi bu süreçte kilo vermenin yanında verdiğimiz kiloyu da korumak büyük bir zorluk istiyor. Bir çaba bir emek gerektiriyor. Kilo vermekten korumak daha da zor. Yaklaşık bir yıl gibi bir süredir kilomu koruyorum. Artık yeni hayatımı değiştirmek istemiyorum. Eski kötü günlere gelmek istemiyorum. Onun için eskiye ait ne varsa hepsini sildim. Artık ailemle çocuklarımla daha huzurlu daha mutlu hayattan daha çok keyif alan dolu dolu bir yaşam sürmeyi istiyorum. Bunun içinde bundan sonraki hayatımdaki çabam bu şekilde olacak" dedi.