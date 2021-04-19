Ünlü iş insanı Engin Musaoğlu dolandırıldı!

İş insanı Engin Musaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde ünlü iş insanının telefonu çaldı. Kendisini Beşiktaş Belediye Başkanı özel kalem müdürü olarak tanıtan şahıs, "Sayın belediye başkanımız Engin beye geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Bizim şu an bir yardım kampanyamız var. Kırtasiye ve okul malzemeleri için sizden de katkı istiyoruz. Dağıtım yapılan şirketin 27 bin lira borcunu kapatır mısınız?" dedi.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

İş insanı teklifi kabul ederek kendisine gönderilen İBAN Numarasına parayı havale etti. Kendisini arayan numaraya dönüş yapan Musaoğlu, telefonu kapatarak belediye binasının santral hattını aradı. İş insanı, telefonla parayı havale ettiğini yetkililere iletmek istediğinde ise büyük bir şok yaşadı. Çünkü, belediyenin böyle bir talebi yoktu. Dolandırıldığını anlayan iş insanı avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yürütülen soruşturmada iş insanının parayı havale ettiği İBAN numarası sahibi gözaltına alındığında ise "Arkadaşının kendisine para geleceğini söylediği için hesap kartını verdiğini" ileri sürdü. Asıl şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.