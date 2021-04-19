Usta oyuncu Erol Demiröz yaşamını yitirdi

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Erol Demiröz (81) bir yıldır tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Demiröz'ün ölüm haberini birçok projede beraber çalıştığı Mahsun Kırmızıgül verdi. Kırmızıgül sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşerimi kaybettik. Ah Erol baba ah... Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.